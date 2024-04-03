Gazze faaliyetlerini durdurdu!

Anera’dan yapılan açıklamada, “İsrail'in insani yardım konvoyunu hedef alan ve 7 World Central Kitchen (WCK) çalışanının ölümüyle sonuçlanan saldırısının ardından Anera, Gazze'deki insani yardım operasyonlarını durdurma yönünde benzeri görülmemiş bir adım atıyor. WCK çalışanlarının öldürülmesinin, Anera çalışanı Mousa Shawwa'nın hala açıklanamayan ölümünün üzerinden bir ay geçmeden gerçekleşmesi ve çok sayıda başka yardım çalışanının ve ailelerinin hayatını kaybetmesi, ekibimizin yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılmasının artık mümkün olmadığı sonucuna varmasına yol açmıştır. Personelimizin ve ailelerinin güvenliği için Anera'nın Gazze'deki çalışmalarını askıya alıyoruz” denildi.

“İLK DEFA ÇALIŞMAYA DEVAM EDEMEYCEKLERİNİ SÖYLEDİLER”

Anera, Gazze’de görev alan çalışanların ilk kez çalışmaya devam edemeyeceklerini belirttiğini vurgulayarak, “Gazze'deki meslektaşlarımız ilk kez, 200'den fazla yardım görevlisinin insani yardım ulaştırırken öldürülmesiyle karşı karşıya kaldıkları benzeri görülmemiş koşullar altında çalışmaya devam edemeyeceklerini ifade ettiler. Altı ay süren sürekli bombardıman ve uluslararası hukukun alenen ihlal edilmesinin ardından Anera, Gazze ekibimizin de görüşlerini alarak, faaliyetlerimize ara vermenin en iyisi olacağı sonucuna varmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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GÜNDE 150 BİN ÖĞÜN YEMEK VERİLİYORDU

Gazze’de 7 Ekim’de başlayan saldırıların ardından bölgeye gittiklerini belirten Anera, WCK ile iş birliği içinde günde 150 bin öğün yemek dağıtabildiklerine dikkat çekti. Açıklamada, “Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Anera'nın Gazze ekibi günde ortalama 150 bin öğün yemek (WCK ile işbirliği içinde), milyonlarca tıbbi tedavi ve binlerce diğer kritik acil yardım malzemesi sağladı. Bu askıya almanın Filistin halkı üzerinde yaratacağı ciddi sonuçları anlıyor olsak da yardım dağıtımıyla ilgili artan riskler, personelimiz işlerini aşırı risk almadan yapabileceklerine dair güvenlerini yeniden kazanana kadar bize operasyonları durdurmaktan başka seçenek bırakmıyor” denildi.

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