'Klima çarptı' diyen muhasebeci doktora gitmedi; evinin önünde öldü! 'Keşke hastaneye götürseydim pişmanım'

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Esnaf İsmail Çınar yaşananları anlatarak, "Her zaman gelen arkadaşım zaten. İçeriye girdi yüzüne bakınca zaten anladım; 'Sen de birşey var' dedim. O da 'Beni klima çarptı. Evde klima çarptı' dedi. 'Doktora gidelim dedim' 'Gerek yok geçer' dedi, ondan sonra gidiş o gidiş. Ben daha sonra gördüm; ondan sonra bir 5 litrelik su aldı. Ben zaten yüzünden anladım, acayip bir ter vardı. Acaba terledi mi işten mi geliyor anlayamadım. Ondan sonra buradan çıktı ve öldüğünü duydum. 5 litrelik su almıştı. Suyu eğilirken zor aldı. Normalde eskiden tutar, çeker alırdı ve omzuna atar giderdi; ama rahatsız olduğunu hissetmiştim. Götürseydim iyi olurdu. Pişmanım sabahtan beri kendi kendimi yiyorum. O kadar üzgünüm ki hanıma da söyledim. Keşke hastaneye götürseydim çok pişmanım" diye konuştu.