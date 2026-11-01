La Dolce Vita Orient Express İstanbul’dan Roma’ya dönüş yolculuğuna başladı

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İTALYA’nın lüks tren turizmi projesi La Dolce Vita Orient Express, Roma’dan İstanbul’a gerçekleştirdiği ilk seferinin ardından dönüş yolculuğuna başladı. Trenin Genel Müdürü Stefano Ferrari, hem gidiş hem dönüş seferlerinin tamamen dolu olduğunu söyledi. Ferrari, İstanbul’a yoğun talep nedeniyle gelecek yıl da sefer düzenleyeceklerini ve sefer sayısını artırmayı planladıklarını açıkladı.

La Dolce Vita Orient Express, Roma’dan başlayarak İstanbul’a uzanan ilk yolculuğunu tamamladı. Dünyanın farklı ülkelerinden 41’in üzerinde yolcuyu ağırlayan trende, İstanbul’da verilen molanın ardından Roma’ya dönüş yolculuğuna başlamadan önce özel bir davet verildi. Beş gün 4 saat sürmesi planlanan dönüş yolculuğu öncesinde Bakırköy'deki tren için davetliler kırmızı halıda karşılandı. Ardından davetliler trenin içerisini gezerek keyifli vakit geçirdi.

Hareket öncesi verilen davette açıklamalarda bulunan La Dolce Vita Orient Express Genel Müdürü Stefano Ferrari, İstanbul seyahatinin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

‘MİSAFİRLERİMİZ İSTANBUL VE TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVDİ’

Yolculuğa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ferrari, “Birkaç gün önce Roma’dan yola çıkarak İstanbul’a ulaştık. Bizim için inanılmaz bir macera oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden 41’in üzerinde misafirimizi ağırladık. Misafirlerimiz trenimizde geçirdikleri zamandan büyük keyif aldılar. İstanbul’u ve Türkiye’yi de çok sevdiler. Kendileri için şehirde çeşitli turlar organize ettik ve çok güzel vakit geçirdiler” dedi.

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‘GELECEK YIL DA İSTANBUL’DA OLACAĞIZ’

Yolculuğa yönelik yoğun talep aldıklarını belirten Ferrari, “Hem gidiş hem de dönüş seferlerimiz tamamen dolu. Bu yoğun ilgi nedeniyle gelecek yıl da aynı yolculuğu gerçekleştirme kararı aldık. Hatta sefer sayısını artırmayı planlıyoruz. İnsanlar bu deneyimi çok seviyor. Özellikle yolculuğu İstanbul’da tamamlamaktan ya da İstanbul’dan başlayarak Avrupa’ya ve İtalya’ya doğru yola çıkmaktan büyük keyif alıyorlar” diye konuştu.

‘TÜRK HALKININ MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN ÇOK ETKİLENDİK’

İstanbul’da gördükleri ilgiden dolayı teşekkür eden Ferrari, “Bizi burada büyük bir misafirperverlikle karşılayan tüm Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Yetkililer, siyasi temsilciler, yerel yönetimler ve vatandaşlar bizi son derece güzel karşıladı. Türk halkının trenimizi görmek için gösterdiği ilgi gerçekten çok büyüktü. Bunun için tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl yeniden İstanbul’da olacağız. Burada sizlerle yeniden buluşmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘LA DOLCE VITA YAŞAM BİÇİMİNİ TEMSİL EDİYOR’

La Dolce Vita Orient Express’in yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını, İtalyan yaşam kültürünü yansıtan bir deneyim sunduğunu belirten Ferrari, “La Dolce Vita, İtalya’da geleneksel olarak benimsenen bir yaşam biçimini temsil ediyor. Hayatın tadını çıkarmak anlamına geliyor. Bu felsefe; trenimizin tasarımından mürettebatımıza, atmosferimizden eğlence programlarımıza ve ziyaret ettiğimiz destinasyonlara kadar her ayrıntıya yansıyor” dedi.