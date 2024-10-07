Gaziantep'te Nizip Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Bebek' projesi

Proje kapsamında başvuru yapan aileleri ziyaret eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ailelere içinde bebek bakım ürünleri olan çantayı hediye etti. Ziyaret ve hediye paketlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Belediye Başkanı Ali Doğan'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Doğan ise vatandaşların yaşamına dokunacak projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Nizip'te yaşayan ve yeni bebek sahibi olan tüm çiftlerin Nizip Belediyesi’nin resmi internet sitesinden başvuru yapabileceğini ifade eden Doğan, “Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında hazırlanan çantalarda yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı malzemeler bulunmaktadır. Buradaki amacımız çocuk sahibi olma heyecanını yaşayan anne-babalara destek olmak ve yanlarında olduğumuzu göstermektir. İlk hediyelerini teslim ettiğimiz bebeklerimize sağlıklı bir ömür diliyor, anne, babaları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.