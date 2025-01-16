Gaziantep'te atölyeler yarıyıl tatiline hazır!

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda yarıyıl tatilinin gelmesiyle beraber Gaziantep Büyükşehir, öğrencilerin boş zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirmesi için çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir’e bağlı 9 merkezde hazırlanan 130 atölye, 20-31 Ocak tarihleri arasında çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerinin fırsatını sunacak.







FARKLI YAŞ GRUPLARINA ÖZEL ATÖLYELER

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı, Çocuk Sanat Merkezi’nde, “Tasarım, Müzik, Cam, Resim, Mozaik, Ebru, Seramik, Drama, Masal” olmak üzere 36 atölyede uzman eğitmenleriyle 7-16 yaş grubu çocukları ve gençlere eğitim verecek. 5 çocuk kütüphanesinde 5-12 yaş grubu çocukları eğitmenler eşliğinde dinlenirken geliştiren, eğlendirirken düşündüren atölyeler düzenleyecek. Tatil boyunca düzenlenen 60 atölye ile çocuklar kendilerini geliştirecek, öğrenme süreçlerini eğlenceli hale getirecek ve aileleriyle birlikte vakit geçirmeleri sağlanacak.







BU YARIYIL TATİLDE BİLİM DÜNYASINI KEŞFETME FIRSATI

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Gaziantep’te bilimin kalbinin attığı Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, 6-14 yaş grubu katılımcıları ile 20-24 Ocak ve 27-31 Ocak tarihleri arasında “Doğa Bilimleri, Astronomi-Havacılık-Uzay, Tasarım, Matematik, Teknoloji / Yapay Zeka” atölyeleri ile hafta içi ebeveynleri ile katılabilecekleri eğlenceli ve öğretici atölyeler sunacak. Sergi alanlarında ise, “Ay Yürüyüşü”, “Deney Show”, “Mikroskop”, “Kanatların Savaşı”, “Uçuş Simülatörü” etkinlikleri gerçekleşecek.



Kentin en kadim sanatlarından olan mozaiğe yönelik atölyelerde hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Jale Tekinalp Yücel Kültür, Sanat ve Mozaik Merkezi’nde 15-25 yaş arası genç katılımcılara yönelik “Mozaik” atölyeleri düzenleyecek.



Gazi şehirde Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden biri olan Gaziantep Hamam Müzesi, yarıyıl tatilinde düzenlediği “Sabun Atölyesi” ile temizlik ve hamam kültürünün vazgeçilmez unsurlarından biri olan sabunun yapımını eğlenceli bir şekilde deneyimleme fırsatı sunacak.



ŞEHİR TİYATROSU YARIYIL TATİLİ İÇİN ÖZEL OYUN SERGİLEYECEK

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Yarıyıl tatilinde atölyeler haricinde özel etkinlikler de düzenlenecek. 28-29 Ocak’ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Uçtu Uçtu Hezarfen” oyununu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi’nde saat 14.30’da izleyicisi buluşturacak.