Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 4 roket düştü
Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeden atılan 4 roket mermisi düştü.
20.11.2022 - 23:58 | | Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
Gece saatlerinde Suriye'deki PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşlenen 4 roket mermisi Gaziantep'in Karkamış ilçesine boş araziye düştü. Saldırı nedeniyle bölgede oturanlar endişelenirken, olayda yaralanan olmadı. Roketatar mermilerinin düştüğü yerlerde önlem alınarak inceleme başlatıldı.