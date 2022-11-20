GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 4 roket düştü
ABONE OL

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 4 roket düştü

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeden atılan 4 roket mermisi düştü.

20.11.2022 - 23:58 | | Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 4 roket düştü

Gece saatlerinde Suriye'deki PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşlenen 4 roket mermisi Gaziantep'in Karkamış ilçesine boş araziye düştü. Saldırı nedeniyle bölgede oturanlar endişelenirken, olayda yaralanan olmadı. Roketatar mermilerinin düştüğü yerlerde önlem alınarak inceleme başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 4 roket düştü

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 4 roket düştü

Bakan Yanık: Çocuklarımızın mutluluğunu arttırmak için çalışmalarımızı güncelliyoruz

Bakan Yanık: Çocuklarımızın mutluluğunu arttırmak için çalışmalarımızı güncelliyoruz

Rusya’nın çekildiği kasabadaki yıkım görüntülendi

Rusya’nın çekildiği kasabadaki yıkım görüntülendi