Gaziantep ve Van'dan acı haber geldi! Sobadan sızan gaz 4 can aldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan gaz, evdeki 3 kardeşi etkiledi. Ailenin durumu haber vermesi üzerine 3 kardeş eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

3 kardeş hastanede hayatını kaybetti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde de 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 kişi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.