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Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa deprem kaç büyüklüğünde? 24 Eylül deprem merkez üssü neresi?

24.09.2026 - 11:04Güncellenme Tarihi:
Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa deprem kaç büyüklüğünde? 24 Eylül deprem merkez üssü neresi?

Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ'da hissedilen bir deprem meydana geldi. 24 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen deprem 3 ilde hissedildi. Peki Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ'da da hissedilen depremin merkez üssü neresi?

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Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ'da hissedilen bir deprem meydana geldi. 24 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen deprem 3 ilde hissedildi. Peki Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ'da da hissedilen depremin merkez üssü neresi?

24 EYLÜL DEPREM MERKEZİ ÜSSÜ NERESİ?

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ'da da hissedilen depremin büyüklüğü konusunda bilgi paylaşılmadı. 

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Son dakika gelen bilgilere göre Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır illerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı.

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24 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü bölgesi oldu. Depremin büyüklüğü 5.4 olarak duyuruldu.

Deprem birçok ili etkiledi. Merkez üssü Şanlıurfa olan deprem, Gaziantep, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi. Deprem saat 10:40'da meydana geldi.

Şanlıurfa Valiliği'nden bölgede hasar meydana gelip gelmediği ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 

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