Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa deprem kaç büyüklüğünde? 24 Eylül deprem merkez üssü neresi?

Haberin Devamı

Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ'da hissedilen bir deprem meydana geldi. 24 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen deprem 3 ilde hissedildi. Peki Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ'da da hissedilen depremin merkez üssü neresi?

24 EYLÜL DEPREM MERKEZİ ÜSSÜ NERESİ?

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ'da da hissedilen depremin büyüklüğü konusunda bilgi paylaşılmadı.

Haberin Devamı

Son dakika gelen bilgilere göre Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır illerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı.

Haberin Devamı

24 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü bölgesi oldu. Depremin büyüklüğü 5.4 olarak duyuruldu.

Deprem birçok ili etkiledi. Merkez üssü Şanlıurfa olan deprem, Gaziantep, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi. Deprem saat 10:40'da meydana geldi.

Şanlıurfa Valiliği'nden bölgede hasar meydana gelip gelmediği ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.