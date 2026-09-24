Şanlıurfa'da korkutan deprem! AFAD son dakika açıkladı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman’da da hissedilmiştir. AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır." dedi.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bugün depremle sallandı. Sarsıntıyla birlikte evlerinde ve iş yerlerinde olan vatandaşlar sokaklara çıkıp, açık alanlarda beklemeye başladı. Deprem, Şanılurfa’nın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin’de de hissedildi.

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, şu an itibarıyla ilk tespitlere göre can kaybı, yaralanma ve yıkılma olmadığını ifade etti. Vali Şıldak, "Bütün ekiplerimiz sahada. Kırsalda da olumsuz bilgi gelmedi. Tebdir alınması ve resmi makamların açıklamalarının takip edilmesini öneriyorum." dedi.

SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum saha çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz.

Ekipler, depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için saha taraması başlattı.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa Valiliği tedbir amacıyla il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir."