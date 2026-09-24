Bilecik’te tarlalar barbunyayla doldu! 3 bin 700 dekarda 4 bin 500 ton hasat bekleniyor
24.09.2026 - 10:24Güncellenme Tarihi:
Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü’nde barbunya hasadı başladı. Bu yıl kent genelinde 3 bin 700 dekarlık alanda yetiştirilen taze barbunyadan yaklaşık 4 bin 500 ton ürün beklenirken, üretimin önemli bölümünü Osmaneli karşılıyor.
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Sözer, "İlimizde taze barbunya üretimi de önemli bir yer tutuyor. 3 bin 700 dekar alanda yıllık ortalama 4 bin 500 ton taze barbunya üretilirken, bunun yaklaşık 3 bin tonu 2 bin 850 dekar üretim alanıyla Osmaneli ilçemizden karşılanıyor. Özellikle Osmaneli ve Oğulpaşa Köyü, elverişli toprak yapısı ve iklim koşullarıyla kaliteli barbunya yetiştiriciliğinde öne çıkıyor" dedi.