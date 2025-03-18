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Gazeteci Ece Üner hakkında soruşturma açıldı

18.03.2025 - 15:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA) -

Gazeteci Ece Üner hakkında soruşturma açıldı

Ece Üner hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı.

Gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

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