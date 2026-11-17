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Balcılar mahallesi sakinlerinden Adem Külünkoğlu ise "2024'te burası kaydı, onun gibi bir kayma olmayacak buraya. Herhalde kademeli kayıyor her gün. Bize artık korku vermiyor, biz alışığız bu işe. Oranın, bak orada iki katlı bir tahta evi var, onun sahibi bana anlatmıştı. 100 sene evvelsi burası bir kopma yaşamış. Bu yol oraya kadar geldiği zaman o söyledi ki: ‘Burada yol kazmayın. Bunu kazarsanız burayı oynatır, burası gelir’ diye uyarmıştı onları. Öldükten sonra tabii kazdılar orayı. Maalesef oynadı yani. Orası eskiden beri heyelan bölgesiymiş. Ben 50 seneyi bilirim, burada. Eskiler anlatırdı yani, burası böyle heyelan bölgesiydi" diye konuştu.