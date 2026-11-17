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Aydın'da sonbahar yağışlarının ardından doğada kendiliğinden yetişen mantarlar pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Özellikle yörede sevilerek tüketilen mantar çeşitlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, bu kez alışılmışın dışındaki büyüklüğüyle dikkat çeken bir mantar pazarda ilgi odağı oldu. Efeler ilçesinde pazarcılık yapan Harun Bakar'ın tezgahında sergilediği dev mantar, alışverişe gelenlerin dikkatini çekti.



Tezgahın önünden geçen vatandaşlar, normal boyutlardaki dana burnu da olarak bilinen şemsiye mantarlarının arasında duran dev mantarı görünce durup incelerken, mantarın büyüklüğü karşısında hayretlerini gizleyemeyen bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Pazarda kısa süreli merak konusu olan dev mantar, hem alışveriş yapanların hem de çevreden geçenlerin ilgisini topladı.