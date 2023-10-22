Filistinli ailelere tehdit telefonu! İsrail okul vurdu

İsrail Han Yunus'ta sivillerin sığındığı okulu hedef aldı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde yaralıların olduğu görülüyor. Saldırı sonrası can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

İSRAİL'DEN FİLİSTİNLİ EBEVEYNLERE TEHDİT TELEFONU

İsrailli yetkililer, şafak öncesi hava saldırısında Batı Şeria'daki bir camiyi bombalamalarından kısa bir süre sonra Pazar günü 'arananlar listesi'ndeki Filistinlilerin ailelerini arayarak tehdit etti. Middle East Eye'da yer alan habere göre, İstihbarat görevlileri, İsrail'in 'aranılanlar listesi'ndeki Filistinlilerin ebeveynlerini aradı ve onlara oğullarını arayıp Pazartesi günü sabah 7'den önce kendilerini İsrail ordusuna teslim etmelerini, aksi takdirde öldürüleceklerini. Middle East Eye'ın söz konusu telefon görüşmelerinden bir tanesine şahit olduğunu belirtti.

TÜRKİYE GAZZE İÇİN MISIR'A YARDIM UÇAĞI GÖNDERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım etmek için Mısır'a sağlık ekibi ve malzeme içeren bir uçak gönderdiğini söyledi.

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RUSYA'DAN İRAN'A KRİTİK ZİYARET

Rus devlet medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pazartesi günü Tahran'ı ziyaret edecek.

REFAH SINIR KAPISI VURULDU

Refah Sınır Kapısı vuruldu. İsrail savaş uçakları Gazze'ye yardım için geçici olarak açılan sınırı vurdu.

LONDRA'DA ON BİNLER FİLİSTİN İÇİN YÜRÜDÜ

İsrail'in 4 bin 380'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze'ye yönelik savaşını durdurmasını talep etmek için dünya çapında Filistin yanlısı gösteriler düzenlendi. Londra polisinden yapılan açıklamaya göre kentteki yürüyüşe 100 bine yakın kişi katıldı. Polis ve organizatörler, barışçıl protestocuların İngiliz başkentinde üç saat boyunca yürüdüğünü söyledi.

İSRAİL 14 YERLEŞİM YERİNİ DAHA BOŞALTIYOR

Lübnan sınırındaki çatışmaların ardından İsrail, 14 yerleşim yerini daha boşaltma kararı aldı. Söz konusu yerleşim yerleri Shanir, Dan, Beit Hillel, Shaar Yishuv, Gosher, Liman, Mitzvah, Ilon, Goren, Garnot HaGilil, İbn Menachem, Sasa, Tsivbon ve Ramot Naftali olarak açıklandı.

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İSRAİL'İN ÇARŞI SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 55'E YÜKELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi

İSRAİL'DEN HAVADAN BİLDİRİ

İsrail kara harekatına hazırlanırken uçaklarla bölgeye havadan atılan bildiri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi 'teröristlerin işbirlikçisi' sayabileceğini ilan etti.

TÜRK HEKİM GRUBU GAZZE'YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Gazze'ye yardım amacıyla ilaç, tıbbi malzemeler ve uzmanlardan oluşan hekim grubu ile Esenboğa Havalimanı’ndan Mısır'a hareket edecek.

SANA: İSRAİL ŞAM VE HALEP HAVALİMANLARINI HEDEF ALDI

Suriye devlet ajansı SANA İsrail'in Şam ve Halep havalimanlarını hedef aldığını duyurdu. Açıklamada 'Saat 05:25 civarında, İsrail Şam ve Halep uluslararası havaalanlarını hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi; bu saldırı Şam havaalanında bir sivil işçinin ölümüne ve bir başkasının da yaralanmasına yol açtı' denildi.

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İSRAİL'DEN HİZBULLAH AÇIKLAMASI

İsrail'e yönelik yenilenen sınır ötesi saldırıları daha geniş bir çatışma korkusunu artırırken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın artan saldırılarının 'Lübnan'ı bir savaşa sürükleme' riski taşıdığını söyledi. IDF sözcüsü Jonathan Conricus, 'Hizbullah Lübnan'ı hiçbir şey kazanamayacağı ama çok şey kaybedeceği bir savaşa sürüklüyor' dedi.

HAMAS'TAN REHİNE AÇIKLAMASI: İSRAİL REDDETTİ

Hamas sözcüsü Halid el Kaddoumi'ye göre İsrail, Hamas'ın iki esiri daha serbest bırakma teklifini insani gerekçelerle reddetti. Al Jazeera muhabiri Muhammed Jamjoon, Netanyahu'nun ofisinin teklifi reddettiğini ve şimdi de böyle bir teklifin varlığını reddettiğini söyledi. Anlaşmazlık, Katar'ın arabuluculuğunun yardımıyla iki Amerikalı rehinenin dün serbest bırakılmasının ardından geldi. Al Jazeera bu haberi 'Netanyahu iki rehinenin daha serbest bırakılması teklifini reddetti' başlığı ile okurlarına duyudu.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E GÖZDAĞI

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Hizbullah'tan üst düzey bir yetkili, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlatması durumunda yüksek bir bedel ödeyeceğine yemin ederek Tel Aviv'e adeta gözdağı verdi. Hizbullah'ın halihazırda 'savaşın kalbinde' olduğunu belirten örgütün lider yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın yorumları, İsrail'in güney Lübnan'ı bombalayıp drone saldırıları düzenlediği ve Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze fırlattığı bir dönemde geldi.