FETÖ'ye 25 ilde flaş operasyon! 'Adalet teşkilatı'na sızdıkları tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada hepsi astsubay rütbesinde 11'i görevde, 2'si ihraç, 10'u emekli, 3'ü daha önce ayrılmış 26 şüphelinin FETÖ/PDY'nin 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması' ile iltisakı tespit edildi. Şüphelilerin Ankara’da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları belirlendi.

Yine FETÖ/PDY'nin 'adalet teşkilatı'na sızarak örgütlenen 50 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin operasyonel GSM ve Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık yerlerdeki kontörlü sabit hatları kullanarak 'mahrem imam'larla iletişim kurduğu tespit edildi. Toplam 76 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 astsubayın yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.