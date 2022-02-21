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Kayıp muhtar korkunç şekilde bulundu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Elazığ'da 5 ay önce kaybolan eski muhtar Muhammet Bahçeçi'nin (41) toprağa gömülü cesedi bulundu. Bahçeci'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

21.02.2022 - 23:32 | | Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Kayıp muhtar korkunç şekilde bulundu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kızılay Mahallesi eski muhtarı 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, geçen yıl 18 Ekim'de arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına, 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmanın ardından 13 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bahçecinin, köy yakınlarında araziye gömülen cesedi bulundu. Ceset bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.

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