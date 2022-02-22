Poyrazköy-Kafes-Amirallere Suikast... Kumpasçılara 1375 yıl istendi!

Kumpas soruşturmaları sonucu 63 polise 1375 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar ve Türkan Saylan’ın oğulları da müşteki...

1048 sayfalık iddianamede, Genelkurmay Başkanlığı suç duyurusunda bulunan, İstanbul Anadolu 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi ihbarda bulunan olarak yer aldı. Eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer’in de arasında olduğu sanıkların 15 yıl ile 1375 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.

Poyrazköy-Kafes-Amirallere Suikast davalarında yargılanan askerlerin yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) davasında yargılanan vakıf ve dernek üyeleri ise müşteki oldu.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

İddianamede, Poyrazköy soruşturmaları olarak bilinen ve 6 farklı dosya üzerinden yürütülen soruşturmalar sonucunda 84 kişi hakkında İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne 1. Poyrazköy, 1. Amirallere suikast, Kafes eylem planı, ÇYDD-ÇEV, 2. Poyrazköy, 2. Amirallere suikast davalarının açıldığı hatırlatıldı. Yargılama sonucunda tüm sanıkların beraatına karar verildiği, sahte deliller üreten kişiler hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Yurt Atayün

HUKUKA AYKIRI DAVA

Başsavcılık iddianamede, soruşturmaları yürüten 63 polis için ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçuyla birlikte ‘nitelikli iftira’, ‘kamu görevlisinin belgede sahteciliği’, ‘hürriyeti kısıtlama’, ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçlarından 1375 yıla kadar hapis istedi. FETÖ üyesi olmaktan daha önce dava açılmamış 5 sanık hakkında ayrıca FETÖ üyeliğinden ceza talep edildi.

ELEBAŞININ DOSYASI AYRILDI

İddianamenin son bölümünde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün lideri Fetullah Gülen’in dosyasının ayrıldığı, haklarında şikayet bulunan hakim ve savcılar yönünden ise gereğinin yapılması için dosyanın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderildiği belirtildi.

Ali Fuat Yılmazer



EN YÜKSEK CEZA ÖMER KÖSE’YE İSTENDİ

En yüksek ceza talebi başka suçtan tutuklu eski emniyet müdürü Ömer Köse’ye istendi. Ömer Köse’nin, 11 kez ‘zincirleme kamu görevlisi yetkisiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan 66 yıl, 37 kez ‘kamu görevlisi nüfuzu, cebir ve hileyle hürriyeti kısıtlama’ suçundan 777 yıl, 86 kez ‘delil uydurarak iftira’ suçundan 516 yıl ve ‘zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçundan 16 yıl olmak üzere toplam 1375 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

YARBAY ALİ TATAR’A AYRI BÖLÜM

İddianamede Amirallere suikast soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılması üzerine 2009’da Beylerbeyi’ndeki lojmanında intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar’la ilgili bir bölüm de yer aldı. İddianamede Ali Tatar’ı intihara götüren soruşturmalar, sahte ihbarlar ve savcılık kararları da incelendi. Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar’ın savcılığa dilekçe vererek, kanunlara aykırı olarak belgeler düzenleyip Ali Tatar’ın tutuklanmasına ve psikolojisinin bozularak ölümüne neden olan emniyet ve yargı görevlilerinin cezalandırılmasını istediği belirtildi.

SAHTE İHBARLA BAŞLADI

İddianamede, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün planlamasıyla yapılan sözde soruşturmaların, daha önceki kumpaslar gibi gönderilen isimsiz ve yalan e-posta ihbarlarıyla başlatıldığı anlatıldı. Başsavcılık, ihbarları örgüt mensuplarının amaçlarına göre, kimi zaman da soruşturmaları kuvvetlendirmek için yaptıklarını belirtti. Başsavcılık ihbarların araştırma yapılmadan işleme konulduğunu, bu ihbarlarla arama ve el koyma kararlarının yanı sıra dinleme kararlarının alındığını ve uzatıldığını belirtti.

TÜRKAN SAYLAN’IN OĞULLARI DA MÜŞTEKİ

İddianamede, kumpas soruşturması sırasında vefat eden ÇYDD Başkanı Türkan Saylan’ın oğulları Çınar ve Çağlayan Örge de müşteki olarak yer aldı. (Hürriyet)