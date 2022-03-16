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FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı

Denizli'de, kendisini polis olarak tanıttığı kişiden, FETÖ ile korkutarak 72 bin 445 euro, 54 bin lira, 6 bilezik ve 9 reşat altını alan dolandırıcılık şüphelisi, Şanlıurfa'da yakalandı. Şüpheli tutuklandı, para ve altınlar ise bulunamadı.

16.03.2022 - 16:09 | | Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)
FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de bir kişinin sabit ev telefonu ve cep telefonundan aranıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Polis, şüpheliyi tespit için olayın yaşandığı bölgedeki 49 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Olayın ardından Şanlıurfa'ya gittiği belirlenen şüpheli, Şanlıurfa ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün eş zamanlı düzenlediği, ortak operasyonla yakalandı.

Dolandırılan para ve altınlar ise bulunamadı. Şanlıurfa'da adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelinin mağdur kişiyi telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra FETÖ'cülerin hesaplarını ve tapularını ele geçirdiğini, kendisine yeni tapu vereceklerini söyleyerek kandırdığını bildirdi. Şüphelinin tapu ve paraları devlet bankasına koyduklarını belirtip, güven sağladıktan sonra mağdurun kimlik bilgilerini doğrulayıp, gayrimenkullerini sattırdığı, ardından da elindeki ve bankadaki paralarla ziynet eşyalarını poşete koyup evlerine gelen kişiye vermesini isteyerek 72 bin 445 euro, 54 bin lira, 6 bilezik ve 9 reşat altını dolandırdığını kaydetti.

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