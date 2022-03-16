Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yapÄ±lan duruÅŸmaya, tutuksuz sanÄ±k Fatih GÃ¼rsul geldi. Mahkeme BaÅŸkanÄ±, celse arasÄ±nda Bylock'un lisans sahibi tanÄ±k Alpaslan Demir'in (David Keynes) avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmaya katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸini belirtti.Â

GÄ°ZLÄ° TANIK Ä°FADE VERDÄ°

DuruÅŸmada gizli tanÄ±k Karadeniz, Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ankara 20. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nden sesi ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ bozularak dinlenildi. Gizli tanÄ±k 'Karadeniz' ifadesinde, sanÄ±k Fatih GÃ¼rsul'un Cebeci stadÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndaki bir evde kendisi gibi cemaate ait bir evde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Karadeniz, "SanÄ±ÄŸÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± eve gitmiÅŸtim. 2000'li yÄ±lllar diye hatÄ±rlÄ±yorum. Ahmet Hamdi Parlak ile (FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul bÃ¶lge temsilcisi iddiasÄ±yla halen firari) yakÄ±n dostluklarÄ± vardÄ±, 2000'li yÄ±llardan sonra sanÄ±ÄŸÄ± bir daha hiÃ§ gÃ¶rmedim. Ta ki darbe olana kadar kendisinden haberim olmadÄ±. SanÄ±ÄŸÄ±n, Alpaslan Demir (David Keynes) ile tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r. Alpaslan demir, Bylock patenti olan kiÅŸidir. Bu kiÅŸiyle de dostluklarÄ± vardÄ±. SanÄ±k, eve gele askeri okullara hazÄ±rlanan Ã¶ÄŸrencilere ders anlatÄ±rdÄ±" dedi.Â

Soru Ã¼zerine tanÄ±k Karadeniz, sanÄ±k Fatih GÃ¼rsul'un Alpaslan Demir'i Ankara, Cebeci'deki bir evde kontrol altÄ±nda tutan ekipte yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek "Alpaslan Demir bildiklerini Batu Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu'na anlatacaÄŸÄ± bilgisi edinilmiÅŸti. Bu nedenle cemaatten atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±" dedi. Karadeniz, "KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z evlerde sohbet, Fetullah GÃ¼len'in videolarÄ±nÄ± izleme yapÄ±lÄ±yordu. SanÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± evde, bÃ¶lgedeki okullardan gelen Ã¶ÄŸrencilere ders anlatÄ±yordu. Ã–rgÃ¼tÃ¼n abileri bu evle ilgili emirler verirdi. Ã–rgÃ¼te adam yetiÅŸtirilirdi. 'Enes' kod adlÄ± HÃ¼seyin Ã‡elik o bÃ¶lgenin abisiydi. SanÄ±ÄŸa talimat verdiÄŸine ÅŸahit olmadÄ±m. Bunlar mahrem bilgilerdir, bizim bilgimiz olmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil" diye konuÅŸtu. TanÄ±k olarak dinlenen Yasin Ugan ise SEGBÄ°S ile alÄ±nan ifadesinde, sanÄ±k Fatih GÃ¼rsul'u tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

GÃœRSUL: "Ä°DDÄ°ALAR YALAN"

SanÄ±k Fatih GÃ¼rsul da gizli tanÄ±k Karadeniz'in iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±. GÃ¼rsul, "Kesinlikle Ã¶ÄŸrenci evinde kalmadÄ±m. Askeri Ã¶ÄŸrenci ile ne tanÄ±ÅŸtÄ±m, ne Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m. Ben birÃ§ok projede yer aldÄ±m. Akademisyenim. Ben danÄ±ÅŸman olunca arkadaÅŸÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yleyerek arayanlar oluyordu. Gizli tanÄ±k beni 20 yÄ±ldÄ±r gÃ¶rmediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸtir. Gizli tanÄ±ÄŸÄ±n bana ulaÅŸmamasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.30 Ocak 2015'te telefonumu satÄ±n aldÄ±m. Ancak Bylock tespit tutanaÄŸÄ±nda IMEI numarasÄ±yla AÄŸustos 2014'te kullanÄ±ldÄ± deniyor. Bunun incelenmesini talep ediyorum. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mda dijitallerim benden alÄ±ndÄ±. BilirkiÅŸiye gÃ¶nderildi. 300 kÃ¼sur FETÃ–'ye iliÅŸkin anahtar kelime tarandÄ±. Bir tane anahtar kelime Ã§Ä±kmamasÄ±nÄ± sizin takdirlerinize sunuyorum" dedi. GÃ¼rsul'un avukatÄ± Metehan ArÄ±soy da tanÄ±ÄŸÄ±n ifadelerinin somut olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "1997 tarihinde olan olayla ilgili Alpaslan Demir ile temasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. MÃ¼vekkilim Ã¼niversiteden ihraÃ§ edildi. YurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum" diye konuÅŸtu.

SAVCI MÃœTALAASINI AÃ‡IKLADI

DuruÅŸma savcÄ±sÄ± esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nda, sanÄ±ÄŸÄ±n GSM hattÄ±ndan baÄŸlantÄ± saÄŸlayarak Bylock programÄ± kullanarak Ã¶rgÃ¼t yapÄ±lanmasÄ±na dahil olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hiyerarÅŸik yapÄ±sÄ±na dahil olarak Ã¶rgÃ¼te ait sÃ¼reklilik, yoÄŸunluk gÃ¶steren eylemlerde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.Â

TELEFON FATURASININ Ä°NCELENMESÄ°NÄ° TALEP ETTÄ°

MÃ¼talaa Ã¼zerine sÃ¶z alan GÃ¼rsul, sÃ¼re talep ederek "Telefonumu 30 Ocak 2015'te aldÄ±m. Bylock'taki ilk tespit ise 2014 tarihlidir. Bu husus araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n" diyerek faturayÄ± delil olarak mahkemeye sundu.Â

YURT DIÅžI YASAÄžININ DEVAMINA KARAR VERÄ°LDÄ°

Mahkeme heyeti, tanÄ±k Alpaslan Demir'in dinlenmesinin dosyaya yenilik katmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek dinlenmesinden vazgeÃ§ilmesine hÃ¼kmetti. Heyet, sanÄ±ÄŸÄ±n mÃ¼talaaya karÅŸÄ± savunma yapmasÄ± iÃ§in sÃ¼re verdi. SanÄ±ÄŸÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n devamÄ±na da karar verildi. SanÄ±ÄŸÄ±n sunduÄŸu faturanÄ±n ilgili GSM ÅŸirketinden istenmesine karar veren heyet, duruÅŸmayÄ± erteledi.

DAVANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Â 26 AralÄ±k 2017 tarihli kararÄ±nda tutuklu sanÄ±klardan Fatih GÃ¼rsul'u "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 10 yÄ±l 6 ay hapisle cezalandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer sanÄ±klar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak SaraÃ§, Fatih Mehmet KeleÅŸoÄŸlu, Hakan DoÄŸan, KasÄ±m KaragÃ¶z, Muhammet Akif Altun, Mustafa Ä°smail ve UÄŸur Tuncel'i, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 9'ar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±ran heyet, diÄŸer sanÄ±k Turgay Atasoy'u ise aynÄ± suÃ§tan indirim uygulayarak 7 yÄ±l 6 ay hapisle cezalandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi ise 14 Mart 2018'de 10 sanÄ±ÄŸÄ±n "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan aldÄ±klarÄ± hapis cezalarÄ±nÄ± onamÄ±ÅŸtÄ±. YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi ise 19 Temmuz 2020'de usulÃ¼ eksiklikler bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle yerel mahkeme kararÄ±nÄ± bozmuÅŸtu. Bozma sonrasÄ±nda yeniden gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada ise mahkeme, sanÄ±klarÄ±n eylemlerini iÅŸtirak halinde iÅŸlememiÅŸ olmasÄ± ve eylemlerinin bireysel olarak deÄŸerlendirilecek olmasÄ± nedeniyle dosyalarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na ve tek tek yargÄ±lanmalarÄ±nÄ±n devamÄ±na karar vermiÅŸti.Â

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