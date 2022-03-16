GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDoğu Karadeniz'de 448 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı
HaberlerGündem Haberleri Doğu Karadeniz'de 448 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı
ABONE OL

Doğu Karadeniz'de 448 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 5 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 448 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Ordu'da kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı.

16.03.2022 - 14:37 | | Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)
Doğu Karadeniz'de 448 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Trabzon'da 134, Rize’de 51, Giresun’da 191, Artvin'de 8, Gümüşhane'de 64 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Ekipler yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Ordu’da son 1 haftada yoğun kar yağışlarına bağlı olarak bazı ilçelerdeki kar yüksekliği 2 metreye ulaştı. İl genelinde ortalama kar kalınlığı 115 santim olarak ölçülürken, yağışlı havanın devam edeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Ordu'nun yarından itibaren yeniden yağışlı havanın etkisine gireceği ifade edildi.

​Öte yandan kentte kar yağışı nedeniyle 30 hastaya ulaşmak için ekipler seferber olurken, 12 cenazenin bulunduğu mahalle ve grup yollarına müdahale edildi. 

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 15 yıla kadar hapis talebi
İlgili Haber
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 15 yıla kadar hapis talebi
Bakanlıktan Göcek koylarını 'koruma' projesi
İlgili Haber
Bakanlıktan Göcek koylarını 'koruma' projesi
Bakan Bozdağ, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu üyelerini kabul etti
İlgili Haber
Bakan Bozdağ, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu üyelerini kabul etti
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı   
İlgili Haber
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı   

GÜNCEL HABERLER

AK Parti Grup Başkanvekili Turan duyurdu! 'Bugün Meclis Başkanlığı'na vereceğiz'

AK Parti Grup Başkanvekili Turan duyurdu! 'Bugün Meclis Başkanlığı'na vereceğiz'

Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur

Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur

Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü

Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halepçe Katliamı nedir, nasıl oldu? Halepçe Katliamı ne zaman oldu, kim tarafından neden yapıldı?

Halepçe Katliamı nedir, nasıl oldu? Halepçe Katliamı ne zaman oldu, kim tarafından neden yapıldı?

Sıradaki Haber
İstanbul’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

İstanbul’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Sıradaki Haber
Kremlin'den uzlaşı mesajı! İsveç-Avusturya modeliyle...

Kremlin'den uzlaşı mesajı! İsveç-Avusturya modeliyle...

Sıradaki Haber
TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

Sıradaki Haber