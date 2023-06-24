GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni İstanbul'da yakalandı! Evden bakın neler çıktı?
ABONE OL

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni İstanbul'da yakalandı! Evden bakın neler çıktı?

Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ağabeyi Kutbettin Gülen’in kızı Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çamyar yakalanarak gözaltına alındı.

24.06.2023 - 13:33 | | İHA
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

TikTok fenomenleri soruşturmasında flaş karar!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTikTok fenomenleri soruşturmasında flaş karar!Haberi Görüntüle

Bu kapsamda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı ve şüpheli şirketlerde SGK kaydı bulunan, Asya Katılım Bankası’na destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan sendika üyeliği bulunan ve örgütün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal isimli şahıslar ile irtibat kaydı bulunan, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık editörlerinden Fetullah Gülen’in ağabeyi Kutbettin Gülen’in kızı Asiye Gülen’in yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

F SERİSİ ABD DOLARI BULUNDU

Esenyurt’ta 22 Haziran’da düzenlenen operasyonda Asiye Gülen ve dini nikahlı eşi Mustafa Çamyar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 1 adet F serisi 1 Amerikan Doları, 16 bin 710 Amerikan Doları, 8 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Konuyla ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor! "Son günü bekleyen hüsrana uğrar"

Kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor! "Son günü bekleyen hüsrana uğrar"

Kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi

Kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi

Borsa pazartesi açık mı? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı Borsa İstanbul kapalı mı, Bayramda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa tatil günleri 2023!

Borsa pazartesi açık mı? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı Borsa İstanbul kapalı mı, Bayramda borsa açık mı, kapalı mı? Borsa tatil günleri 2023!