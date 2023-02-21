Fatma Mavi cinayetinde mütalaa! Yaşarken yakılmış

İstanbul Bahçelievler’de 2020 yılında bir apartmanın ikinci katında patlama meydana gelmişti. Patlamada 31 yaşındaki Fatma Mavi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan soruşturmada Fatma Mavi’nin Ergin Aktürk tarafından öldürüldüğü ardından da yakıldığı ortaya çıkmıştı.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Soruşturma kapsamında Engin Aktürk ve ona yardım ettiği tespit edilen Ali İlkay Sarı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki sanık hakkında açılan davanın görülmesine Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine devam edildi. Sanıkların SEGBİS ile katıldığı duruşmada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

“BENZİN ALIP EVE GİTTİLER”

Duruşma savcısı açıkladığı esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ergin Aktürk ile Fatma Mavi arasında anlaşmazlık olduğu ve olaydan önceki gece telefonda tartıştıklarını belirtti. Sanık Ergin Aktürk'ün diğer sanık Ali İlkay Sarı ile benzin alarak Fatma Mavi’nin evine gittiği anlatılan mütalaada, Aktürk’ün eve çıkarak Fatma Mavi’yi boğazını sıkarak darp ettiği sonrasında ise evi ateşe verdiği anlatıldı.

“YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ”

Otopsi raporunun detaylarına da yer verilen mütalaada, Fatma Mavi’nin boynunda bası bulguları tespit edildiği ölümün yanık ve duman sonucu boğulma ile meydana geldiği dolayısıyla Mavi’nin sağ iken evle birlikte yakılarak öldürüldüğü anlaşıldığı belirtildi. Mütalaada sanık Ergin Aktürk’ün, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanık Ali İlkay Sarı için ise “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım” suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

“YILLARIM BURADA TELEF OLUP GİDİYOR”

Mütalaaya karşı diyeceği sorulan sanık Ali İlkay Sarı, suçsuz olduğunu söyleyerek, “İlk günden beri söylüyorum. İşlemediğim bir suçtan burada tutukluyum. Yıllarım burada telef olup gidiyor. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi. Ergin Aktürk ise savunma yapmak için süre istedi. Sanıklara savunma için süre veren mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.