Fatih'te kadın müşteriyi darbeden esnafın sicili kabarık çıktı! Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fatih Malta Çarşısı'nda bir telefoncu dükkânında yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz gün telefoncuya gelen kadın müşteri, iki kılıf almak istedi. Telefoncu iki kılıf için 450 lira istedi. Ancak kadın 300 lira bıkarak iki kılıfı aldı ve hızla dükkandan çıktı. Dün öğle saatlerinde tekrar dükkâna gelen kadın, bir kılıfı iade ederek parasının verilmesini istedi. Ancak iade ücreti konusunda kadın ile esnaf anlaşamadı. Tartışma sırasında tezgaha vuran kadına esnaf kılıfları attı.

Kadın ise kılıfları alarak dükkan içine fırlattı. İade edilen kılıf için esnafın 100 lira verdiği ancak kadının 50 lira daha istediği iddia edildi. Dükkanda arbede çıktı. İtişmeler sırasında taraflar birbirine vurdu. Olay kapı önünde de sürdü. Bu sırada esnafın akrabası olduğu öne sürülen bir kişi daha olaya dahil oldu. Kadına vuran bu kişiye kapı önünde kadını beklediği belirtilen bir erkek tepki gösterdi. Cep telefonu kılıfı satan esnaf ve yakını ile kadın ve onu bekleyen erkek arasında kavga büyüdü. İtişmeler sırasında kadın yere düştü. Düşen kadını elinden tutarak yerde sürükleyen esnaf, verdiği parayı geri almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kadın yerden kalkarak sokaktan uzaklaştı.

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POLİS BİR KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayın sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı. Kadına vurduğu belirlenen 32 yaşındaki A.Ü.Ş. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede A.Ü.Ş.'nin iş yeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu belirlendi. A.Ü.Ş.'nin olayın meydana geldiği iş yerinde çalıştığı ve "İş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

PARA BIRAKIP KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ

Bu arada esnafın verdiği ifadede, kadının 450 lira olan kılıflar için 300 lira bırakarak dükkandan kaçtığını söylediği öğrenildi. Kadının ertesi gün tekrar geldiğini belirten esnafın, tartışma sırasında iade edilen kılıf için 100 lira verdiğini ancak kadının 50 lira daha istediği bunun üzerine 'ben sana kılıfı o fiyata vermedim parayı bırakıp kaçtın' dediğini söylediği kaydedildi.

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BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" diyerek açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, " Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Fatih'te bir kadının darp edilmesi ve kutsal değerlerimize küfür edilmesi" olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce inceleme yapılmıştır. Olayı gerçekleştiren şahsın 32 yaşındaki A.Ü.Ş. olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmış be adli makamlara sevk edilmiştir. Yapılan incelemede; şüpheli şahsın işyeri sahibinin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı ve "İşyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu; ayrıca şahsın 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olduğu tespit edilmiştir. Masum insanlara saldıran, kadınlara şiddet uygulayan, dini ve manevi değerlerimize hakaret eden kim olursa olsun adalet önünde hak ettiği cezayı çekecektir" ifadelerine yer verdi.

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İŞYERİ MÜHÜRLENDİ, AVUKATTAN AÇIKLAMA GELDİ

Fatih’te çarşaflı kadının darp edilmesinin ardından işyeri mühürlenirken, dükkan sahibinin avukatı Tamer Yılmaz müvekkilinin olaydan dolayı üzgün olduğunu, olaydan hemen sonra saldırganın iş akdinin feshedildiğini belirterek, "Müvekkilim şüpheliye karşı herhangi bir sahiplenici tutum sergilememiştir” dedi.



Fatih Malta Çarşısı'nda dün meydana gelen olayda, iddiaya göre telefon ve aksesuar satan Y. Ş. isimli şahıs, telefon kılıfını değiştirmek için gelen müşteri kadın ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine çarşaflı kadın dükkan sahibi Y.Ş.’ye tokat atmış, amcasına tokat atıldığını gören A.Ü.Ş. (32) isimli şahıs ise kadını darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilmişti. İş yeri gece saatlerinde bir grup tarafından talan edilmiş, dükkan ise belediye ekipleri tarafından mühürlenerek ruhsatı iptal edilmişti.

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Şüphelinin çalıştığı işyeri sahibinin Avukatı Tamer Yılmaz, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili konuşan Avukat Tamer Yılmaz, "Saldırıya uğrayan mağdur hanımefendi olayın 1 gün öncesinde kılıf almış. Tanesi 200 liradan 400 liralık fiyat biçilmiş. Pazarlık yapılmış 300 liraya almış. Ertesi gün bir tane kılıfı iade etmek istemiş, iş yerine gelmiş, bir tane kılıf iade talebi iş yeri tarafından kabul edilmiş. Kendisi 300 lira ödediği için 150 lirası iade edilmiş. Ancak hanımefendi siz bana kılıfın tanesi 200 lira dediniz, 50 lira daha vermeniz gerekiyor diye diretmiş. Bu talebi de kabul edilmiş, kendisine 200 Lira iade etmişler. Ancak hanımefendi içerideyken beddua ve hakaretlerine devam etmiş, iş yerine, müştemilatına, girişte bulunan su sebiline zarar vermeye çalışmış, telefonun olduğu bankolara vurmaya çalışmış, sürekli bir tahrik içerisine girmiş” dedi.

Şüpheliye karşı herhangi bir sahiplenici tutumun sergilenmediğini söyleyen Avukat Yılmaz, “Ondan sonra olayın devam etmemesi için kadın dışarı çıkarılmış, ancak olay 1 işçinin kontrolsüzlüğü yüzünden kontrol dışına çıkmış, müvekkillerimin dine karşıtlığı, ne kadına şiddeti, çarşaflı ya da çarşafsız olmakla bir ilgisi yok bunu tasvip etmemektedirler. Olay anından itibaren olaya karışan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye karşı herhangi bir sahiplenici tutum sergilememişlerdir. Kendisi gözaltındadır. Tutuklanıp tutuklanmayacağına Sulh Ceza Hakimliği karar verecektir. Olay bundan ibarettir. Yerli veya yabancı, çarşaflı ya da çarşafsız olmasıyla ilgili değil. Tamamıyla ticari bir olay. Bu niyette olan biri zaten Malta Çarşısı'nda esnaflık yapamaz. Şüphelinin olay anından itibaren iş akdi feshedilmiştir. Kendisine sahip çıkılmamıştır. Bu olay nedeniyle işyeri sahiplerimiz son derece üzgündür” şeklinde konuştu.