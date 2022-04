Fatih’te bir başkadır Ramazan

Fatih Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferinin daha yoğun ve daha huzurlu yaşanması için birçok çalışmaya ve etkinliğe imza attı. Cami ve türbelerin temizliğinden iftar programlarına, hane ziyaretlerinden sahur buluşmalarına, kültürel etkinliklerden ihtiyaç sahibi ailelere gıda dağıtımına çeşitli çalışmalar yapıldı.

CAMİLER RAMAZAN’A HAZIRLANDI

Tüm İstanbullulara ev sahipliği yapan Fatih’in tarihi mekânları, ibadethaneleri ve türbeleri Fatih Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle temizlenerek, Ramazan’a hazır hale getirildi, gül suyu sıkıldı ve iftar vakitlerinde vatandaşlara iftariyelikler dağıtıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un iftar topu Sultanahmet Meydanı'ndan atıldı. Fatih Belediyesi tarafından Selimiye Kışlası'ndan getirilen top atıldıktan sonra Alman Çeşmesi ile Dikilitaş arasındaki alanda kurulan iftar çadırında ikram edilen iftariyeliklerle vatandaşlar ilk iftarlarını yaptı. Pandemi dolayısıyla iki yıldır ziyarete kapalı olan Peygamberimizin Veysel Karani’ye emaneti Hırka-i Şerif mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde Hırka-i Şerif Camii'nde dualarla ziyarete açıldı. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi, Eyüp Sultan Hazretleri Türbesi, Unkapanı Mehmed Emin Tokadi Hazretleri Türbesi ve Hırka-i Şerif Camii ziyaretlerinden oluşan gezi programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

VAKT-İ MUHABBET EVLERE KONUK OLDU

Televizyon programcısı Serdar Tuncer, Ramazan ayı boyunca her Cuma ve Pazar akşamı birbirinden değerli konukları Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde ağırladı. Sosyal medya hesaplarından canlı yayın ile paylaşılan Vakt-i Muhabbet programına Fatihliler hem katılım sağlayarak hem de ekranları başından yoğun ilgi gösterdi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçe sakinleriyle hasbihallerini Ramazan ayında da sürdürdü. Günün büyük bir kısmını Fatihlilere ziyarete ayıran Başkan Turan, muhtarlık, esnaf ve hane ziyaretlerine iftar öncesi, iftar sonrası ve sahur boyunca yoğun bir şekilde devam etti. Başkan Turan her akşam iftar öncesi ve sonrası çatkapı ziyaretlerini sürdürdü.

Fatih Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine destekleri Ramazan ayı boyunca aralıksız sürdü. Muhtaç vatandaşlara erzak kolisinin yanında ihtiyaç durumlarına göre hazır yemek, kıyafet gibi destekler de aralıksız olarak sürüyor. Düzenlenen çeşitli iftar ve sahur programlarıyla başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere, yetimlerle, Suriçi kart üyeleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, çeşitli kesimden vatandaşların yanı sıra basın mensuplarıyla bir araya gelinerek oruçlar açıldı, sahurlar yapıldı. İlçedeki hastanelerde hasta yakınlarına iftar ikramları yapıldı. Kandil gecelerinde vatandaşlara kandil simidi, lokum, su, şerbet ikramı yapıldı.

Ramazan ayının Fatih’te her zaman çok daha farklı yaşandığını belirten Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “İki yıldır pandemiden dolayı Ramazan günleri mahzun geçiyordu. Vatandaşlarımızla, dostlarımızla bir araya gelemiyorduk. İftar sofralarında buluşamamanın eksikliğini yaşıyorduk. Çok şükür bu sene, Ramazan ayını evlerimizde, mahallelerimizde, akraba ve komşularımızla, vatandaşlarımızla bir arada hakkıyla yaşadığımızı düşünüyorum.

Fatih’in parkları, bahçeleri iftar sofralarına sahne oldu. Oruç ayının asude iklimi her yeri sardı. Biz de Fatih Belediyesi olarak, Ramazan ayının layıkıyla yaşanması için elimizden geleni yaptık. Gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan her kesimden insanımızla, kurum ve stk’larımızla iftar ve sahur sofralarında bir araya geldik. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın sağlık ve afiyet içerisinde bir bayram yaşamalarını, kardeşlik, dostluk bağlarımızın sağlamlaşmasını, millet olarak birlik ve beraberliğimizin pekişmesini diliyorum” dedi.