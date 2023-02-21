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Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü

Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

21.02.2023 - 11:33 | | Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN / İSTANBUL (DHA)
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Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

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