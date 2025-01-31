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Eyüpsultan'da korkunç olay! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

31.01.2025 - 02:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA-İHA

Eyüpsultan'da korkunç olay! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

Eyüpsultan’da iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü. Kaldıkları evde 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunduğu olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı apartmandan silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde aynı aileden Fatma İnce (71), Mehmet Yenigün (43), Aysun Yenigün (42) ve Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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