Ormandan bedava topluyorlar! Köylülerin yeni geçim kapısı oldu: Fiyatını öğrenen oraya koştu

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Kuruyan menengiçlerin bir bölümü ezilerek kahve yapımında kullanılırken, olgunlaşan meyvelerin bir kısmı tuzla kavrularak yörede "çitlembik" olarak bilinen kışlık çereze dönüştürülüyor. Kırmızı renkte toplanan menengiçler ise kazanlarda yaklaşık iki gün kaynatılarak doğal sabun haline getiriliyor. Elde edilen ürünler hem ailelerin kendi ihtiyaçları için kullanılıyor hem de satılarak aile bütçesine katkı sağlıyor.