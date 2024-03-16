Eylem Tok ve oğlunun kaçışıyla ilgili bomba detay! Bülent Cihantimur kendini ele verdi, valiz yalanı patladı
İstanbul’da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla Murat Aci’nin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan Timur Cihantumur annesi Eylem Tok ile ABD’ye kaçmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Dün Timur Cihantumur'un babası Bülent Cihantimur, İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verdi. Daha önce “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Cihantimur, buna ek olarak ikametine en yakın polis merkezine imza vermek şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Cihantimur eski eşi Eylem Tok'un yurtdışına kaçış planı yaptığından haberi olmadığını söyledi. Oysa, anne-oğulu havalimanına götüren Ayşe Ceren Saltoğlu ifadesinde Bülent Bey'in kendisine Timur'un valizini teslim ettiğini söylemişti. İşte detaylar...
16.03.2024 - 10:18 |