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Evli çifti kaza ayırdı! Kahreden kaza

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Turgut Hızarcıoğlu (68) ağır yaralandı, eşi Esma Hızarcıoğlu (64) hayatını kaybetti.

16.01.2024 - 15:58 | | DHA
Evli çifti kaza ayırdı! Kahreden kaza

Kaza, saat 06.00 sıralarında Karabük- Gerede kara yolunun Eskipazar ilçesi mevkisinde meydana geldi. Gerede yönüne giden Turgut Hızarcıoğlu yönetimindeki 78 SR 013 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Hızarcıoğlu ağır yaralanırken, eşi Esma Hızarcıoğlu ise yaşamını yitirdi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Turgut Hızarcıoğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Esma Hızarcıoğlu'nun cenazesi de Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Turgut Hızarcıoğlu'nun sağlık durumu ciddiyetini korurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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