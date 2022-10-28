Evine hırsızlık için girdiği kadını öptü! "Rüya mı, gerçek mi emin olamadım"

İstanbul Kartal’da, 31 Temmuz 2022 günü saat 03.15’te akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Esentepe Mahallesi’ndeki bir sitede, zemin kat dairede yaşayan 34 yaşındaki S.D. erkek arkadaşı ile birlikte uyuyordu. Yasin Aydın bu sırada eve hırsızlık için girdi. Yasin Aydın’ın komodinin üzerinden almaya çalıştığı telefonun ışığı yanınca S.D. erkek arkadaşının telefonunu aldığını sanarak, “Hayatım ne yapıyorsun” diye sordu. Yasin Aydın kadını dudağından öptü. S.D. uyumak için diğer tarafa döndüğünde ise yatakta erkek arkadaşının uyuduğunu gördü. S.D. evde başka birisi olduğunu anlayıp bağırmaya başlayınca Yasin Aydın telefonu da alarak kaçtı.

RÜYA SANDI

S.D. polis merkezinde verdiği ifadede, “Uyandığımda bir kişi beni öptü. Rüya mı, gerçek mi emin olamadım. Erkek arkadaşım sandım. İkametime girerek cep telefonumu çalan ve beni öpen şahıstan şikâyetçiyim” dedi. Yasin Aydın ise görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak hırsızlık yapmadığını iddia etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi mahkemede tutuklanan Yasin Aydın hakkında sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı, konut dokunulmazlığını ihlal ve nitelikli hırsızlık suçlarından 26 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.