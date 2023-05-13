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Evin damını delerek içeri düşen cismin, 4,5 milyar yıllık bir göktaşı olduğu doğrulandı

ABD’de 9 Mayıs’ta bir evin damını delerek içeri düşen yaklaşık 1 kiloluk cismin, 4,5 milyar yaşındaki bir göktaşı olduğu açıklandı.

13.05.2023 - 12:26 | | DHA
Evin damını delerek içeri düşen cismin, 4,5 milyar yıllık bir göktaşı olduğu doğrulandı

New Jersey Üniversitesi’nden bilim insanları, 9 Mayıs’ta New Jersey’deki bir evin damını delerek evin içine düşen taşın, 4,5 milyar yıllık göktaşı olduğunu duyurdu. 11 Mayıs’ta açıklama yapan fizik profesörü Nate Magee, “Görsel inceleme, yoğunluk ölçümleri, taramalı elektron mikroskobu görüntüleri ve emekli göktaşı uzmanı Jerry Delaney'nin incelemesine ve bilgilerine dayanarak, nesnenin bir kondrit göktaşı olduğunu doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Evin damını delerek içeri düşen cismin, 4,5 milyar yıllık bir göktaşı olduğu doğrulandı

Uzaydan düşen bir göktaşını yakından incelemenin son derece nadir bir durum olduğunu ifade eden Prof. Magee, “Nesnenin mükemmel durumda gerçek bir kondrit göktaşı olduğunu ve bilim tarafından bilinen, tanık olunan çok az sayıdaki benzer kondrit düşmelerinden biri olduğunu doğrulayabildiğimiz için heyecanlıyız” dedi.

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