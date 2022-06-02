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Ev için 50 bin lira kapora verdiÄŸi satÄ±cÄ±, dolandÄ±rÄ±cÄ± çÄ±ktÄ±

Aksaray'da 50 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n, satacaÄŸÄ± ev iÃ§in 50 bin lira kapora alarak ortadan kaybolanÂ Burak YalÃ§Ä±nkayaÂ yakalandÄ±.Â Poliste 'dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' suÃ§undan kaydÄ± bulunan, kendisini emlakÃ§Ä± olarak tanÄ±tan YalÃ§Ä±nkaya, polisteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan tutuklandÄ±.Â

02.06.2022 - 11:52 | | Erkan ALTUNTAÅž/ AKSARAY, (DHA)
Ev için 50 bin lira kapora verdiÄŸi satÄ±cÄ±, dolandÄ±rÄ±cÄ± çÄ±ktÄ±

Kentte oturan Ã–zlem O.,Â ev satÄ±n almak iÃ§in internet sitesinde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±. Bir evi beÄŸenen Ã–zlem O, satÄ±ÅŸa koyan ve kendisini emlakÃ§Ä± olarak tanÄ±tan Burak YalÃ§Ä±nkaya ile 31 MayÄ±s'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde buluÅŸtu.

KAPORA OLARAK 50 LÄ°RA Ã–DEDÄ°

Ã–zlem O., eviÂ gezip, inceledi. ArdÄ±ndan evi satÄ±n almak istediÄŸini belirten Ã–zlem O, Burak YalÃ§Ä±nkaya'ya kapora olarak 50 bin liraÂ Ã¶dedi. Daha sonra tapu iÅŸlemleri iÃ§in YalÃ§Ä±nkaya'ya ulaÅŸamayan Ã–zlem O., dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca, polise ÅŸikayette bulundu.Â 

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50 BÄ°N LÄ°RAYLA BÄ°RLÄ°KTE YAKALANDI

Harekete geÃ§en Aksaray Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â AsayiÅŸ Åžubesi ekipleri, dÃ¼n YalÃ§Ä±nkaya'yÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla Helvadere beldesinde gÃ¶l kenarÄ±nda gezerken yakaladÄ±. YapÄ±lan aramada Ã–zlem O'dan aldÄ±ÄŸÄ± 50 bin lira ele geÃ§irildi. Para Ã–zlem O'ya iade edilirken, poliste aynÄ± yÃ¶ntemle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suÃ§undan kaydÄ± bulunan ve dÃ¼n yine bir kiÅŸiyi dolandÄ±rmak istediÄŸi belirtilen ÅŸÃ¼pheliÂ sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklandÄ±. YalÃ§Ä±nkaya'nÄ±nÂ  Ã–zlem O'ya gezdirdiÄŸi evin bir yakÄ±nÄ±na ait olduÄŸu belirlendi.

Ev iÃ§in 50 bin lira kaporaÂ verdiÄŸi satÄ±cÄ±,Â dolandÄ±rÄ±cÄ± Ã§Ä±ktÄ±

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