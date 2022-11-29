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Ev hanımlarına tuzak kurarak büyük vurgun! Bakanlık imzalı belge bile var

Dolandırıcılar sosyal medya üzerinden iş vaadi onlarca vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı. Ev hanımlarını hedeflerin koyan dolandırıcılar önce güven kazanıyor, sonra da istedikleri parayı alıp kayıplara karışıyor. Olayla ilgili operasyon başlatan polis ekipleri ise ilginç detaylara ulaştı.

29.11.2022 - 09:34 |
Ev hanımlarına tuzak kurarak büyük vurgun! Bakanlık imzalı belge bile var

Fırsatçılar akılalmaz yöntemlerle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Özellikle sosyal medya ortamında gözüne kestirdiği insanların yüzlerce lirasını gasp eden dolandırıcılar, bu kez de iş vaadi ile birçok kişiyi ağına düşürdü. İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün son operasyonunda skandallar zinciri ortaya çıktı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Instagram üzerinden hedef kitle olarak ev hanımlarını seçen dolandırıcılar, “Ek iş, evde sabun paketleme işi, vb.” gibi reklamları paylaşarak dikkatleri üzerinde çekti. İşe girmek amacıyla iletişime geçen vatandaşlardan “sigorta ücreti, evde sabun paketleme işi için ön ödeme, kaparo ücreti, vergi ücreti, sipariş ücreti, kargo ücreti vb.” adı altında bir miktar para istedi.

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Ev hanımlarına tuzak kurarak büyük vurgun Bakanlık imzalı belge bile var

Şüpheliler daha sonra ise mağdurlardan yine “sigorta ücreti, fatura ücreti, vergi ücreti ve dosya masrafı” adı altında para aldı. Bu işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına da mağdurlara; sahte olarak düzenlenmiş üzerinde Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resmi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının logosunu kullanarak sahte şirket isimlerinin bulunduğu çeşitli belge, vergi levhası ve resim gönderildi.

Ev hanımlarına tuzak kurarak büyük vurgun Bakanlık imzalı belge bile var

Fırsatçılar, bu olayla sadece İzmir’de 14 şahsı 35.000,00 TL, ülkemiz genelinde ise 500 vatandaşı yaklaşık 4.500.000,00 TL dolandırdı. Skandal sonrası; Adana, Antalya, Hatay, Kastamonu, Mersin ve Van’da operasyon başlatıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ev hanımlarına tuzak kurarak büyük vurgun Bakanlık imzalı belge bile var

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