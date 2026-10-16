ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDE YENİ KURALLAR! Enerji tüketimi ve etiketler için düzenleme yayımlandı

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Elektrikli ev aletlerinde enerji tüketimi ve ürün etiketlerine ilişkin yeni dönem başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan üç ayrı tebliğ, 16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeler, ev ve büro tipi elektrikli cihazların kullanılmadıkları sırada tükettikleri enerjiden çamaşır kurutma makinelerinin performans testlerine ve enerji etiketlerine kadar farklı alanları kapsıyor.

En dikkat çekici değişiklik ise çamaşır kurutma makinelerinin etiketlerinde yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren bu ürünlerin etiketlerinde, enerji verimliliğinin yanında cihazın ne ölçüde onarılabildiğini gösteren yeni bir sınıflandırma da bulunacak.

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ETİKETLERİ DEĞİŞİYOR

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle çamaşır kurutma makinelerinin enerji etiketlerine onarılabilirlik sınıfı ekleniyor.

Yeni uygulama 1 Ocak 2027'de başlayacak.

Buna göre üretici ve tedarikçiler, çamaşır kurutma makinelerini onarılabilirlik sınıfını gösteren yeni etiketlerle piyasaya sunacak.

Onarılabilirlik sınıfı A'dan E'ye kadar uzanan bir ölçekle gösterilecek. Böylece tüketiciler, bir kurutma makinesini satın alırken yalnızca elektrik tüketimini değil, ürünün tamir edilebilirliğine ilişkin sınıflandırmasını da görebilecek.

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Özellikle yüksek fiyatlı beyaz eşyalarda kullanım ömrü ve onarım imkânları, satın alma kararını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Yeni etiket sistemi, bu konuda tüketicilere karşılaştırma yapabilecekleri ek bir bilgi sunacak.

YENİ ETİKETLER NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Çamaşır kurutma makinelerinin enerji etiketlerine ilişkin değişiklik 16 Ekim'de yürürlüğe girdi. Ancak yeni etiketlerin zorunlu olarak kullanılacağı tarih 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.

Mevcut enerji etiketleri ve ürün bilgi formları 31 Aralık 2026'ya kadar kullanılabilecek.

Üretici ve tedarikçiler, yeni sisteme bu tarihten önce de geçebilecek.

Yeni uygulamayla birlikte ürün bilgi formlarının da güncellenmesi gerekiyor. Tedarikçiler, belirlenen bilgileri ilgili ürün veri tabanına girecek veya kendi internet sitelerinde yayımlayacak.

Böylece çamaşır kurutma makinelerine ilişkin enerji ve ürün bilgileri, yeni etiket sistemiyle uyumlu hale getirilecek.

ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN BEKLEME KONUMUNDAKİ TÜKETİMİNE YENİ KURALLAR

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı bir diğer tebliğ ise ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların bekleme konumunda tükettiği enerjiyi ilgilendiriyor.

Televizyon, bilgisayar ve çeşitli elektrikli cihazlar kapalı görünseler bile bazı işlevlerini sürdürebiliyor. Uzaktan kumandayla yeniden açılma, durum bilgisini gösterme veya ağ bağlantısını koruma gibi özellikler, cihazın elektrik tüketmeye devam etmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle cihazların hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarındaki enerji tüketimi teknik kurallara tabi tutuluyor.

16 Ekim'de yayımlanan SGM-2026/8 sayılı tebliğle bu kuralların bazı tanımları ve enerji tüketimini ölçmek için kullanılan test yöntemleri güncellendi.

Düzenleme, özellikle cihazların uygunluk değerlendirmesinde kullanılan teknik ölçümlerin nasıl gerçekleştirileceğini belirliyor.

KAHVE MAKİNELERİNİN ENERJİ TÜKETİMİ DE DÜZENLEMEDE

Yeni tebliğde ev tipi kahve makineleriyle ilgili dikkat çekici bir ayrıntı da bulunuyor.

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Kahve makinelerinin enerji tüketimi ölçümlerinin hangi aşamada yapılacağı daha açık biçimde düzenlendi.

Buna göre ölçümler, son kahve hazırlama işleminin tamamlanmasının ardından veya uygun durumlarda kireç çözme, kendi kendini temizleme ya da kullanıcı tarafından başlatılan diğer işlemler sona erdikten sonra gerçekleştirilecek.

Kullanıcının müdahalesini gerektiren ve olası bir hasar veya kazayı önlemeyi amaçlayan alarmlar için ise ayrı bir durum öngörülüyor.

Böylece cihazların bekleme konumundaki elektrik tüketiminin, farklı çalışma aşamaları birbirine karıştırılmadan ölçülmesi amaçlanıyor.

Bu değişiklik, kahve makinelerini kullanan vatandaşların herhangi bir başvuru yapmasını gerektirmiyor. Düzenleme, ürünlerin teknik testlerini ve uygunluk değerlendirmelerini ilgilendiriyor.

OTOMATİK PANJUR VE BENZERİ SİSTEMLER DE KAPSAMDA

Ev ve büro tipi elektrikli cihazlara ilişkin değişiklikte motorla çalışan yapı elemanlarının tanımı da yeniden düzenlendi.

Elektrik motoru veya benzeri bir mekanizmayla hareket eden, uzaktan kumanda, sensör ya da ağ bağlantısı üzerinden kontrol edilebilen belirli yapı elemanları bu kapsamda değerlendiriliyor.

Bu sistemleri yöneten kontrol üniteleri de tebliğde ayrıca tanımlandı.

Özellikle otomatik açılıp kapanabilen ve uzaktan kontrol edilebilen yapı elemanlarının enerji tüketiminin değerlendirilmesinde bu teknik tanımlar esas alınacak.

KURUTMA MAKİNELERİNDE TEST YÖNTEMLERİ DE DEĞİŞTİ

Çamaşır kurutma makinelerinin çevreye duyarlı tasarım şartlarını düzenleyen SGM-2026/9 sayılı tebliğle ürünlerin enerji performansının ölçülmesinde kullanılan bazı yöntemler güncellendi.

Yeni kurallara göre enerji tüketimi, yoğuşma verimliliği ve program süresinin değerlendirilmesinde eko programı esas alınacak.

Ayrıca ağırlıklı enerji tüketimi, program süresi ve yoğuşma verimliliğinin hesaplanması için tam yükte üç, kısmi yükte ise dört kurutma döngüsü kullanılacak.

Bu ölçümlerin amacı, farklı marka ve modellerin teknik performanslarının belirli koşullar altında değerlendirilebilmesini sağlamak.

Tebliğde cihazların hazırda bekleme ve kapalı konumlarına ilişkin tanımlar da yeniden düzenlendi.

Profesyonel tamirci tanımında yapılan değişiklik ise kurutma makinelerinin bakım ve onarım hizmetlerini sunan servis istasyonlarını kapsıyor.

EVDEKİ ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKECEK Mİ?

Yeni tebliğler, evlerde bulunan bütün elektrikli cihazların değiştirilmesini zorunlu kılmıyor.

Düzenlemelerin odağında ürünlerin teknik özellikleri, enerji performansının ölçülmesi, piyasaya sunulması ve tüketiciye verilen bilgiler bulunuyor.

Dolayısıyla halen kullanılan bir çamaşır kurutma makinesinin, kahve makinesinin veya diğer elektrikli cihazların yalnızca bu değişiklik nedeniyle kullanım dışı kalması söz konusu değil.

Yeni onarılabilirlik etiketi de tüketicilere mevcut cihazlarını değiştirme zorunluluğu getirmiyor.

ENERJİ ETİKETLERİNDE ONARILABİLİRLİK NEDEN ÖNEMLİ?

Beyaz eşya satın alırken enerji tüketimi kadar ürünün uzun yıllar kullanılabilmesi ve gerektiğinde tamir edilebilmesi de önem taşıyor.

Bir cihazın arızalanması halinde onarımın ne kadar kolay gerçekleştirilebildiği, kullanıcı açısından hem maliyet hem de ürünün kullanım ömrü bakımından belirleyici olabiliyor.

Çamaşır kurutma makinelerine getirilen onarılabilirlik sınıfı, tüketicilere bu konuda ilave bilgi sağlamayı amaçlıyor.

Enerji etiketiyle cihazın tüketim performansı değerlendirilirken onarılabilirlik sınıfı da ayrı bir karşılaştırma imkânı sunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 16 Ekim'de yayımladığı üç ayrı tebliğle birlikte elektrikli cihazların enerji tüketimi, kurutma makinelerinin teknik testleri ve ürün etiketleri konusunda yeni hükümler yürürlüğe girmiş oldu. Yeni onarılabilirlik etiketlerinin zorunlu kullanımı ise 1 Ocak 2027'de başlayacak.