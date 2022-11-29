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Bakan Soylu, İstanbul'da yarım tondan fazla metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 kilo 750 gram metamfetamin ve 169 kilo kimyasal katkı maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.

29.11.2022 - 00:07 | | İHA
Bakan Soylu, İstanbul'da yarım tondan fazla metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'nde yapılan operasyonda toplam 500 kilo 750 gram metamfetamin ve 169 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini duyurarak, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve kahraman polislerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.
Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısında artış olabileceği kaydedildi.

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