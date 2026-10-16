Karaman'da işsiz kaldı, yüzde 70 hibe alıp dev tesis kurdu: Yılda 200 bin ton ürün işliyor!

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Güzel, tesiste elenen ürünlerin sadece satılmadığını, çiftçilerin eleme sonrası elde ettikleri ürünlerin bir kısmını tohum olarak ektiğini belirterek, "Arpa ve buğdayda eleme sayesinde çiftçiler çöp ve yabancı maddelerden arındırılmış kaliteli tohum ekiyor. Bu, tohumun çimlenmesini iyileştiriyor ve verimi artırıyor. Satışta ise çiftçiye rafa girecek şekilde ürün hazırlıyoruz." dedi.



TKDK Karaman Koordinatörü Özgür Öztürk de tesisin bölgedeki en modern bakliyat eleme tesisi olduğunu vurgulayarak, "Tesis sayesinde bölgemizde yetiştirilmekte olan bakliyat ve çerezlik ayçiçeği ürünlerinin çeşitleri ve ekiliş alanları artacaktır. Dane mısır ve silajlık mısıra alternatif olan bakliyatların öne çıkmasıyla su tasarrufuna da katkı sağlanacaktır. Burada işlenen ürünler daha kaliteli olarak pazara sunulacak ve ürünün pazar değeri artacaktır." ifadelerini kullandı.