Etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Malatya’da bir süredir belirli aralıkla devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Akçadağ ilçesi Kömekavak Mahallesi’nde yer yer doluya dönen şiddetli yağış sonrası yollar beyaza büründü. Aralıklarla devam eden sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

TOKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Tokat'ta beklenen yağış, Turhal ilçesinde akşam saatlerinde dolu olarak etkisini gösterdi. Şiddetli yağmurla birlikte yollar göle dönerken vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Boyacılar Mahallesi'nde sokaklar yağmur suyu nedeniyle adeta göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ARDAHAN

İl genelinde akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini şiddetli doluya bıraktı. Yoğun dolu nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 580 rakımlı Bülbülan mevkisi beyazla kaplandı. Söz konusu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kara yolları ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Haberin Devamı

Vatandaşlardan Avni Bozkurt, AA muhabirine, gün boyunca sağanak etkili olduğunu belirterek, "Sağanağın ardından Ardahan-Ardanuç kara yolu ile Bağdeşen köyü yaylasında dolu etkili oldu. Dolu kısa sürede etrafı beyaza bürüdü." ifadelerini kullandı.