Eskişehirli üreticiler dikkat! Meteoroloji o saatleri işaret etti: Zirai don uyarısı

Haberin Devamı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; Eskişehir genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı, bugün öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, gece saatlerinde ise aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Rüzgarın sabah hafif kuvvetle, akşam ise orta kuvvetle esmesi bekleniyor. Meteoroloji, Eskişehir'de özellikle gece ve sabah saatlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan; başta üretici ve çiftçiler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.



Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığı 15 derece ile Sarıcakaya, en düşük hava sıcaklığı 7 derece ile Han ilçesi olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 11 derece olması öngörülüyor.