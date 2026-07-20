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Fatih'te yangın çıktı, itfaiye eri müdahale sırasında yaralandı

20.07.2026 - 09:22Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Fatih'te yangın çıktı, itfaiye eri müdahale sırasında yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken bir kişi yaralandı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatihte yangın çıktı, itfaiye eri müdahale sırasında yaralandı

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

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