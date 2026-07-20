Başakşehir'de patlayan torpil yangına neden oldu

Yangın, saat 15.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun karşısında bulunan ağaçlık alanda çıktı. İddiaya göre, ağaçlık alanda kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan torpil nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Alevlere karadan müdahale etmekte zorluk yaşayan ekipler yangına havadan müdahale etti. Yangın 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.