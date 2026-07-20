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Başakşehir'de patlayan torpil yangına neden oldu

20.07.2026 - 09:40Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Başakşehir'de patlayan torpil yangına neden oldu

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına torpilin neden olduğu anlaşıldı. Alevleri itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun karşısında bulunan ağaçlık alanda çıktı. İddiaya göre, ağaçlık alanda kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan torpil nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Başakşehirde patlayan torpil yangına neden oldu

Alevlere karadan müdahale etmekte zorluk yaşayan ekipler yangına havadan müdahale etti. Yangın 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

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