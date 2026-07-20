Türkiye'de bir ilk! Erzurum ulaşımda devrim yaptı: Dünya metropollerinin kullandığı teknoloji devrede

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Başkan Sekmen: "Türkiye’de Bu Teknolojiyi Kullanan İlk Belediye Olmanın Gururunu Yaşıyoruz"Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ulaşım altyapısında yeni bir dönemi başlattıklarını müjdeledi. Erzurum’u modern şehircilik anlayışıyla geleceğe taşımaya kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Sekmen, şu ifadeleri kullandı:"Büyükşehir Belediyemiz tarafından Zekai Aksakallı Bulvarı’nda hayata geçirilen Microsurfacing (Mikro Kaplama) uygulamasıyla, Türkiye’de bu ileri asfalt teknolojisini kullanan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın gelişmiş şehirlerinde tercih edilen bu yenilikçi yöntem sayesinde yollarımız daha dayanıklı, daha güvenli ve daha konforlu hale gelirken, bakım ve yenileme çalışmaları da çok daha kısa sürede tamamlanacaktır. Ulaşımda öncü projeleri hayata geçirmeye, Erzurum’umuzu modern şehircilik anlayışıyla geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz."