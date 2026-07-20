Türkiye'de bir ilk! Erzurum ulaşımda devrim yaptı: Dünya metropollerinin kullandığı teknoloji devrede
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak dünya metropollerinin yol bakımında kullandığı o ileri teknolojiyi şehre getirdi. Zekai Aksakallı Bulvarı’nda başlatılan çalışmalarla, kent içi ulaşımda konfor ve güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısında devrim niteliğinde bir projeye imza atarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Zekai Aksakallı Bulvarı’nda hayata geçirilen "Microsurfacing" (Mikro Kaplama) asfalt teknolojisiyle, Erzurum yolları dünya standartlarında bir kaliteye kavuşuyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, modern şehircilik vizyonu doğrultusunda ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Dünyanın gelişmiş metropollerinde yol bakım ve onarımında tercih edilen ileri asfalt teknolojisi "Microsurfacing" (Mikro Kaplama) uygulaması, Türkiye’de ilk kez Erzurum’da hayata geçirildi. Zekai Aksakallı Bulvarı’nda başlatılan çalışmalarla, kent içi ulaşımda konfor ve güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
Başkan Sekmen: "Türkiye’de Bu Teknolojiyi Kullanan İlk Belediye Olmanın Gururunu Yaşıyoruz"Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ulaşım altyapısında yeni bir dönemi başlattıklarını müjdeledi. Erzurum’u modern şehircilik anlayışıyla geleceğe taşımaya kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Sekmen, şu ifadeleri kullandı:"Büyükşehir Belediyemiz tarafından Zekai Aksakallı Bulvarı’nda hayata geçirilen Microsurfacing (Mikro Kaplama) uygulamasıyla, Türkiye’de bu ileri asfalt teknolojisini kullanan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın gelişmiş şehirlerinde tercih edilen bu yenilikçi yöntem sayesinde yollarımız daha dayanıklı, daha güvenli ve daha konforlu hale gelirken, bakım ve yenileme çalışmaları da çok daha kısa sürede tamamlanacaktır. Ulaşımda öncü projeleri hayata geçirmeye, Erzurum’umuzu modern şehircilik anlayışıyla geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz."
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, mikro kaplama yöntemi geleneksel asfalt yenileme çalışmalarına oranla çok daha büyük avantajlar sağlıyor. Özel kimyasal karışımlarla hazırlanan bu kaplama, mevcut asfaltın ömrünü uzatırken, aşınma ve bozulmalara karşı yolları ekstra dayanıklı hale getiriyor. Uygulamanın en büyük özelliklerinden biri olan hızlı kuruma süresi sayesinde, yollar saatler içerisinde yeniden trafiğe açılarak sürücülerin mağdur olması engelleniyor. Sürüş güvenliğini artıran ve fren mesafesini kısaltan bu teknoloji, Erzurum’un zorlu kış şartlarında da yolların deforme olmasının önüne geçecek. Zekai Aksakallı Bulvarı’nda tamamlanan pilot uygulamanın ardından, yeni nesil asfaltlama teknolojisinin kent genelindeki diğer ana arterlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.