Eskişehir'e gidenlerin vazgeçilmezi! Yaz geldi, talep arttı

Havaların ısınmasıyla beraber gondol seferleri vatandaşların ilgi odağı oldu.

Turistik anlamda yoğun olan Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen seferler hem gelen turistlerin hem de kentte yaşayan vatandaşların tercih ettiği etkinliklerden biri oldu.

Aynı zamanda hasır şapkalı ve çizgili tişört giyen gondol kaptanlarının dikkat çektiği gözlemlendi. Ayrıca, gondollara binen vatandaşların bu unutulmaz anı ölümsüzleştirmek için ise fotoğraf çekildiği görüldü.