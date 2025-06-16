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Eskişehir'e gidenlerin vazgeçilmezi! Yaz geldi, talep arttı

16.06.2025 - 11:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Eskişehir'e gidenlerin vazgeçilmezi! Yaz geldi, talep arttı

Eskişehir'de yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gondol seferlerine vatandaşların talepleri arttı.

Havaların ısınmasıyla beraber gondol seferleri vatandaşların ilgi odağı oldu.

Turistik anlamda yoğun olan Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen seferler hem gelen turistlerin hem de kentte yaşayan vatandaşların tercih ettiği etkinliklerden biri oldu.

Aynı zamanda hasır şapkalı ve çizgili tişört giyen gondol kaptanlarının dikkat çektiği gözlemlendi. Ayrıca, gondollara binen vatandaşların bu unutulmaz anı ölümsüzleştirmek için ise fotoğraf çekildiği görüldü.

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