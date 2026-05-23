Eskil'de servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı 5 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Eskil ilçesi Meryem Ağıl köyü kavşağında meydana geldi. Mehmet Acay yönetimindeki 34 CCR 147 plakalı servis minibüsü, Hasan Ceylan (19) idaresindeki 68 LC 507 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İLGİLİ HABER Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi

Savrulan kamyonet elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücüler Mehmet Acay ve Hasan Ceylan ile araçlarda yolcu konumundaki Fevzi Acay, Delle Acay, Mustafa Bozdağ yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER Aşkale'deki zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.