Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi

23.05.2026 - 22:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

 

Kaza, akşam saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. G.K.'nin (37) kontrolünü yitirdiği 54 SG 150 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan N.K. (66), araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından iki yaralı, amsbulanslarla Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

