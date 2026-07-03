Muğla'da yazın vazgeçilmezi geri döndü! Serinlemek isteyenler akın ediyor

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Kar helvasının sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih olduğunu vurgulayan Çırpı, "Bu işin kültürünü araştırdığımızda kökeninin ta Osmanlı dönemine dayandığını görüyoruz. O dönemlerde elektrik, buzdolabı veya derin dondurucu yoktu. Dağlardan katırlarla, kıl çuvalların içinde taşınan karlar saraylara götürülürmüş. Padişahların ve saray eşrafının yazın hem serinlemek hem de tatlı niyetine tükettiği en popüler lezzet bu şerbetli karlarmış. Kültürü Osmanlı’ya dayanan bu geleneği biz de bugün Muğla’mızda yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.