Aşkale'deki zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi

23.05.2026 - 18:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (İHA)

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Erzincan karayolu Tepebaşı mevkiinde, bölgede etkili olan aşırı yağış ve sürücülerin süratli seyretmesi nedeniyle bir otomobil kontrolden çıkarak önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı.

Arkadan gelen 3 otomobilin daha karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölge trafik ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri yol güzergahında kontrol sağlayarak trafiği bir süre durdurdu.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

