GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBiga'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Biga'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Biga'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

23.05.2026 - 18:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇANAKKALE (İHA)

Biga'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.45 sıralarında Biga-Bandırma yol üzerinde Osmaniye Köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye köyü kavşağında 06 BA 4644 ile 26 GR 669 plakalı otomobil çarpıştı.

İLGİLİ HABER

İncirliova’da sağanak ve fırtına etkili oldu cadde ve sokaklar göle döndü
İncirliova’da sağanak ve fırtına etkili oldu cadde ve sokaklar göle döndü

Haberin Devamı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. E.K. (69) ile N.Y.'nin (73) olay yerinde hayatını kaybettikleri tespit edildi. Yaralılar A.Ö. (26), B.K.Ö. (27) ve E.Y. (76) ise ambulanslarla Biga Devlet Hastanesine sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Tokat’ta Kelkit Çayı taştı, nehir yön değiştirdi! Devasa ağaçlar ve yol bir anda ırmağa kaydı
Tokat’ta Kelkit Çayı taştı, nehir yön değiştirdi! Devasa ağaçlar ve yol bir anda ırmağa kaydı

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından E.K. ile N.Y'nin cenazeleri, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABER

Kahramanmaraş'ta çalışmalar tamamlandı! Tarihi Ceyhan Köprüsü’nde sona doğru
Kahramanmaraş'ta çalışmalar tamamlandı! Tarihi Ceyhan Köprüsü’nde sona doğru

Güncel Haberler

Rize çay bahçelerinde hasat işlemi başladı! ÇAYKUR sezonun ilk 3 gününde 5 bin 600 ton çay aldı
#Gündem

Rize çay bahçelerinde hasat işlemi başladı! ÇAYKUR sezonun ilk 3 gününde 5 bin 600 ton çay aldı

Alaca'da kuvvetli sağanak dereleri taşırdı tarım arazileri su altında kaldı
#Gündem

Alaca'da kuvvetli sağanak dereleri taşırdı tarım arazileri su altında kaldı

Aşkale'deki zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi
#Gündem

Aşkale'deki zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi