İncirliova’da sağanak ve fırtına etkili oldu cadde ve sokaklar göle döndü

Aydın’ın İncirliova ilçesinde aniden etkili olan fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Bayram alışverişi yoğunluğunun yaşandığı Sevgi Yolu’nda tezgah açan esnaflar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Aniden bastıran sağanakla birlikte esnaflar, ürünlerini koruyabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Yağış sırasında bazı vatandaşlar da iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak korunmaya çalıştı. Öte yandan, yeni yapılan Aydın-İncirliova Karayolu ile Kültür Parkı’nı da su bastı. Yağışın etkisiyle oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden olurken, ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.