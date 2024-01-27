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Eski kız arkadaşını öldürüp kaçan şüpheli yakalanarak göz altına alındı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde barışma teklifini kabul etmeyen Ayşegül Çınar’ı (44) tabancayla vurarak öldüren M.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak göz altına alındı.

27.01.2024 - 16:10 | | İHA
Eski kız arkadaşını öldürüp kaçan şüpheli yakalanarak göz altına alındı

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşegül Çınar’ın eski erkek arkadaşı M.A., Çınar ile görüşmek için evine gitti. Görüşme talebinden olumsuz cevap alan M.A., iddiaya göre yaşanan tartışmada yanında getirdiği tabanca ile Çınar’a ateş etti. Çınar, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. M.A. ise olayın ardından kaçtı.

Cinayet şüphelisini arama çalışmalarını başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.’nın kaçtığı aracın plakasını belirledi.
M.A.’yı yakalamak üzere çalışmalarını titizlikle yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.’nın saklanabileceği adresleri belirledi. Ekipler, M.A.’y saat 10.30 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesinde saklandığı gecekonduda yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin kaçarken attığı olayda kullandığı tüfek ise çevre yolu kenarında bulundu.

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