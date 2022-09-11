Eski CHP Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti

Eski Milletvekili Toptaş, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ahmet Toptaş’ın yarın TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ÖZGEÇMİŞ

Ahmet Toptaş, 3 Şubat 1949'da Afyonkarahisar Sandıklı'nın Ekinova köyünde doğdu.

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Şuhut ve Sandıklı Liselerinde kimya öğretmenliği yaptı. 1981 yılından bu yana serbest avukat olarak çalıştı.